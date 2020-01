Dit is de route van het Gents lichtfestival in 2021

Gent stelde vrijdag het nieuwe parcours van het lichtfestival 2021 voor. De drie torens en de waterwegen van de stad staan in de kijker, maar ook minder bekende buurten krijgen meer aandacht.

Het Gravensteen, de Graslei, de Korenmarkt, de Stadshal en het Sint-Baafsplein zijn bekende toeristische hotspots op de route, en zullen ook volgend jaar op het traject liggen. Voor het eerst wordt de Sint-Michielshelling opgenomen. ‘Zo kunnen bezoekers genieten van het unieke zicht op de Gentse torenrij’, vindt de stad. Vanop de helling zijn de Sint-Niklaaskerk, Belfort en Sint-Baafskathedraal te zien.

Het parcours loopt ook langs minder bekende locaties, zoals de Slachthuisbrug, het Coyendanspark en het Spaanskasteelplein in de wijk Macharius-Heirnis. Ook de Ham, Nieuwland, Huidevetterskaai en Achterleie in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham werden opgenomen, evenals het Prinsenhof en de Lievekaai.

Wandelaars zullen in twee volledig vernieuwde wijken, het Maaseikplein en de Reep, passeren, en ook de recent aangekochte Fluvius-site is voor het eerst toegankelijk. De buurt rond het Zuid en het Sint-Pietersplein werden uit het parcours geschrapt.

Het programma is nog niet bekend, maar één kunstwerk ligt al vast: De blauwe vogels. Het werk werd aangekocht door de stad en is het hele jaar door te bewonderen aan de Predikherenlei, aan de achterzijde van cultuur- en congrescentrum Het Pand van de UGent.

Route

De route is, net zoals de vorige editie in 2018, 6,5 kilometer lang. Bezoekers kunnen op elk punt van het parcours inpikken, er is geen vaste vertrek-of aankomstplaats, maar er is wel een looprichting vastgelegd.

Het lichtfestival start op woensdag 27 januari 2021 en loopt tot en met zondag 31 januari. Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag start het om 19 uur en eindigt het om 24 uur. Zondag start het festival om 18 uur.