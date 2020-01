Kjetil Jansrud wint Super-G in Kitzbühel

De Noor Kjetil Jansrud heeft vrijdag de wereldbekermanche Super-G in het Oostenrijkse Kitzbühel gewonnen. Hij skiede naar de zege in 1:14.61. Daarmee was hij zestien honderdsten sneller dan de Oostenrijker Matthias Mayer en de Noor Aleksander Aamodt Kilde, die de tweede plaats delen.

Voor de 34-jarige Jansrud is het zijn 23e wereldbekerzege. Dertien daarvan behaalde hij in de Super-G. In Kitzbühel had de Noor begin 2015 al eens een afdaling op zijn naam geschreven.

In de tussenstand van de algemene wereldbeker blijft de Noor Henrik Kristoffersen na 22 wedstrijden aan de leiding voor Kilde. De Fransman Alexis Pinturault, vrijdag negende, is derde. Mayer leidt in de wereldbeker Super-G. Dit weekend staan in Kitzbühel een afdaling (zaterdag) en een slalom (zondag) op het programma.