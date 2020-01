Kat Kerhofs komt draaien op Tomorrowland

De organisatie van Tomorrowland heeft vrijdag de line-up voor de komende editie bekendgemaakt, en die telt liefst zeshonderd namen. Een opvallende naam is die van Kat Kerkhofs (31), die vorige zomer mocht debuteren op Rock Werchter.

Met een opmerkelijke, eclectische mix van Sam Gooris, Steve Aoki en Backstreet Boys wist Kat Kerkhofs – toen nog onder de naam DJ KitKat – de massa op Rock Werchter te entertainen. Dat deed ze vanop zijpodium The Brewery, met tussendoor nog een Macarena en met wat hulp van een acte de présence van haar wederhelft Dries Mertens.

Daarna maakte ze bekend dat ze voortaan te boeken zou zijn als dj, met een prijskaartje van 5.000 euro voor een set van een uur. Toen werd het vooral heel stil rond haar carrièreswitch, tot nu. Op Tomorrowland zal ze te zien zijn in de ‘Rave Cave’.

Tomorrowland zet komende zomer ook in op Nederlandse hiphop, met De Jeugd Van Tegenwoordig, Jebroer, Snelle en The Opposites. Bij onze landgenoten tekenen onder meer Netsky, Discobaar a Moeder, 2ManyDJ’s, Murdock en Peter Luts present. En uiteraard ontbreken ook de ouwe getrouwen niet: onder hen David Guetta, Armin Van Buuren en Dimitri Vegas & Like Mike.

De volledige affiche staat op www.tomorrowland.com. Er moeten wel nog enkele extra namen worden bekendgemaakt.

De Belgische ticketverkoop start zaterdag om 11 uur. Het festival duurt opnieuw twee weekends, van 17 tot 19 juli en van 24 tot 26 juli. Alle info via Tomorrowland.com .