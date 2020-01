Amerikaanse senatoren vechten tijdens impeachmentproces Trump tegen verveling

Het in de Amerikaanse Senaat gevoerde proces over de impeachment van president Donald Trump kan duidelijk niet alle senatoren begeesteren. Verschillenden vielen tijdens de zittingen al in slaap, lieten zich betrappen op het spelen van spelletjes, of braken andere huisregels.

Kruiswoordraadsels, fidget spinners en zelfs papieren vliegtuigjes. Het zijn enkele methoden die verschillende Amerikaanse senatoren gebruiken om tijdens de lange hoorzittingen over de afzetting van president Trump de slaap te verbijten.

Anderen doen zelfs niet eens de moeite, merkt BBC op. De Britse openbare omroep betrapte naar eigen zeggen de Republikeinse senatoren Jim Risch en Jim Inhofe op het knappen van een uiltje.

De senatoren hebben nochtans een belangrijke rol te vervullen. Als juryleden in het impeachmentproces beslissen zij of president Trump al dan niet zal worden afgezet. Toch gedragen verschillende senatoren - zowel Republikeinen als Democraten - zich sinds de start van de zitting ‘als verveelde schoolkinderen’, zo schrijven Amerikaanse media.

Huisregels

De huisregels van de Amerikaanse Senaat gebieden de senatoren om tijdens de zittingen te blijven zitten. Toch verlieten minstens 9 Democraten en 22 Republikeinen al de vergaderzaal tijdens een van de sessies, zo telde persagentschap Reuters.

Marsha Blackburn, een Republikeinse senatrice uit Tennessee, werd dan weer betrapt op het lezen van een boek tijdens een van de vergaderingen. Ter verdediging tweette ze dat het boek dat ze las - ‘How Trump haters are breaking America’, geschreven door Kim Strassel - haar ‘een heel goed inzicht in het impeachmentproces verschafte’. ‘Drukbezette moeders zijn de allerbesten in multitasken’, voegde ze daaraan toe. ‘Probeer het eens.’

Fidget spinners

Telefoons, laptops en tablets worden normaal toegelaten tijdens Senaatszittingen, maar tijdens de impeachmentprocedure zijn ze ten strengste verboden. Sommigen omzeilen dat verbod met hun smart watch.

Al heeft niet iedereen nood aan hoogtechnologische middeltjes om verstrooiing te vinden. De Republikein Rand Paul doorspartelde een van de zittingen door kruiswoordraadsels in te vullen en een papieren vliegtuigje te vouwen. Elizabeth Warren, een van de kandidaten bij de Democratische voorverkiezingen, werd door ABC News betrapt op het spelen van een ‘niet nader bepaald spelletje’ op papier.

De Republikeinse senator Richard Burr deelde donderdag aan zijn collega’s in de senaat dan weer fidget spinners uit. Het ooit populaire kinderspeelgoed moet hen helpen de lange uren door te komen. ‘Zelf heb ik er geen nood aan’, zei de Republikein Mike Braun tegen BBC. ‘Maar ik zag een collega van me meteen om enkele fidget spinners gaan.’

Fidget spinners moeten helpen de verveling tegen te gaan. Foto: REUTERS

Anderen proberen de lange procedure draaglijk te maken door wat humor te steken in hun betoog. Democratisch congreslid Hakeem Jeffries maakte in zijn toespraak tijd voor een grap over de toelating van Derek Jeter aan ‘The Baseball Hall Of Fame’. Jeter was de bekende ‘shortstop’ van honkbalclub ‘The New York Yankees’.