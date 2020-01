Arno staat dit jaar vijftig jaar in het vak. Dat vierde hij met een rauw, intens concert in de Ancienne Belgique. Hebben we het ooit anders geweten?

Zou Arno zelf weten wanneer precies hij voor het eerst met een harmonica een podium opstapte? Het was ergens in 1970. Wel zeker is dat gitarist en vriend Paul Decoutere toen naast hem stond ...