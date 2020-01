Tuchtonderzoek naar uitvoerende arts euthanasie Tine Nys

De Orde der Artsen is eind vorig jaar een tuchtonderzoek opgestart naar de uitvoerende arts die op het euthanasieproces terechtstaat.

Voor het Gentse hof van assisen werd vrijdagmorgen de moraliteit besproken van de drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys.

De uitvoerende arts werd in 2017 veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige patiënt en van een meerderjarige patiënt, meldde de politieman die het moraliteitsonderzoek uitvoerde.

De jury kreeg de details van de feiten te horen, nadat voorzitter Minnaert had verduidelijkt dat de man in deze zaak van het vermoeden van onschuld geniet.

De correctionele rechtbank van Dendermonde legde de man in april 2017 een gevangenisstraf van twee jaar met probatie-uitstel op. De arts betastte patiënten aan de geslachtsdelen tijdens onderzoeken zonder dat dat medisch nodig was, zo stelde de moraliteitsonderzoeker. De man ging niet in beroep tegen de uitspraak, omdat het om een definitieve veroordeling gaat.

‘Mijn cliënt betwist die feiten tot op vandaag’, zei zijn advocaat Walter Van Steenbrugge op de preliminaire zitting van het Gentse hof van assisen in december.

De advocaat stelde dat er kort voor de zitting van 10 december een tuchtonderzoek gestart werd, en dat hij zijn cliënt daarin had bijgestaan. De zaak moest voor de onderzoekscommissie van de Orde der Artsen komen, maar er zou geen uitspraak komen voor het proces voor het hof van assisen, zei Van Steenbrugge.

De Orde der Artsen startte het onderzoek naar de arts pas nadat het openbaar ministerie een melding had gedaan naar aanleiding van het assisenproces, zo bleek op de zitting. De burgerlijke partijen hadden op de preliminaire zitting gevraagd om de voorzitter van de Orde der Artsen Oost-Vlaanderen op te roepen als getuige, maar daar was het hof niet op ingegaan.