Venetië overweegt glazen wand voor Basiliek van San Marco

Het stadsbestuur van Venetië heeft plannen goedgekeurd om een glazen muur te bouwen voor de Basiliek van San Marco. Het wereldberoemde monument geraakte bij overstromingen in november zwaar beschadigd en experts vrezen dat de basiliek nieuwe overstromingen niet zou overleven.

De plannen om een 1,2 meter hoge glazen wand op te trekken aan de voorkant van de Basiliek van San Marco moeten na de voorlopige zegen van het stadsbestuur nog goedgekeurd worden door de monumentendienst van de stad en door de dienst openbare werken.

De glazen ‘muur’ moet voorkomen dat er bij hoogtij water de kerk binnenkomt vanaf het San Marcoplein. Zo wordt de basiliek beter beschermd tegen de agressieve corrosie door het zeezout in het water.

‘Meer dan 20 jaar verouderd door overstromingen in november’

In november werd Venetië getroffen door zware overstromingen. Daarbij werden onder andere de marmeren vloeren en de mozaïeken in de befaamde basiliek zwaar beschadigd. De kosten van de herstellingswerken zouden oplopen tot 3 miljoen euro.

Experts vrezen dat nieuwe overstromingen van die orde fataal zouden kunnen zijn voor het gebouw. Het zeezout tast namelijk niet alleen de vloer en de mozaïeken aan, maar trekt ook in de bakstenen structuren, verklaarde Carlo Alberto Tesserin, administrateur van de basiliek, in november. ‘De schade die we kunnen zien is niet te vergelijken met die binnenin de muren.’

Volgens Tesserin zorgden de vorige overstromingen, in 2018, ervoor dat het gebouw in één keer 20 jaar verouderde, ‘maar het riskeert bij deze overstromingen nog veel meer schade te hebben opgelopen’.