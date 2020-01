Dit zijn de nieuwe plannen voor Sint-Pietersstation in Gent

De plannen om het station Gent-Sint-Pieters af te werken zijn vrijdag voorgesteld. De treinperrons zullen dan toch volledig overkapt worden en het station krijgt ‘de grootste fietsenstalling van Europa’.

De plannen voor de tweede fase van de vernieuwing van station Gent-Sint-Pieters zijn vrijdag voorgesteld. De werken aan het station liggen al meer dan een jaar stil, nadat bleek dat de plannen voor de tweede fase van de werken te duur uitviel.

Gent-Sint-Pieters is met bijna 60.000 pendelaars per dag het drukte station van Vlaanderen. In België zijn enkel de drie Brusselse stations nog drukker. De NMBS was van plan om de plannen voor het Sint-Pietersstation aanzienlijk af te slanken, onder meer door de perrons niet meer te overkappen.

Foto: INFOPUNT PROJECT GENT SINT-PIETERS

Maar toenmalig burgemeester Daniël Termont (SP.A) ging op de rem staan. Na overleg met NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir en huidig burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) zijn de plannen aangepast in samenspraak met de Gentse stadsbouwmeester.

Het grootste verschil is dat de treinperrons dan toch volledig overkapt worden. Dat zal niet meer met een glazen structuur gebeuren, zoals de perrons 9 tot en met 12 al hebben gekregen, maar met één groot dak. Op de overkapping worden zonnepanelen gelegd.

Foto: INFOPUNT PROJECT GENT SINT-PIETERS

Fietsenstalling

Er zullen in totaal ook 17.000 overdekte fietsparkeerplaatsen zijn. Dat zijn er nog 4.000 meer dan gepland was. Onder meer door extra etagerekken – die fietsen boven elkaar laten plaatsen – werd extra ruimte gevonden. Er komt ook een systeem met fietsdetectie, dat gestalde fietsen kan detecteren en fietsers sneller naar een lege plek kan brengen.

De NMBS heeft het over ‘de grootste fietsenstalling’ van Europa, al gaat het in de praktijk om twee aparte stallingen. De fietsenrekken zullen verdeeld zijn over twee locaties, aan weerszijden van het stationsgebouw. Dat is vandaag ook al het geval aan het Sint-Pietersstation.

In Utrecht werd vorig jaar één gebouw met 12.500 fietsenstallingen geopend en aangekondigd als ‘de grootste fietsenstalling ter wereld’.

Streefdatum 2027

De werken aan station Gent-Sint-Pieters zijn al tien jaar bezig en liepen al meerdere keren vertraging op. Na de zomer van 2021 hoopt men verder te kunnen werken. De NMBS houdt 2027 aan als ‘streefdatum’ om de volledige werf af te werken.

Burgemeester De Clercq heeft het over een ‘bijzonder constructieve samenwerking’. ‘De plannen voor de verbouwingen zijn grondig bijgestuurd in goede zin: we krijgen meer station voor hetzelfde geld.’