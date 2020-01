Buurkasteel Wallemote, dat in handen van de stad is, werd al volledig gerestaureerd en is volop in gebruik, maar Wolvenhof staat te verkommeren. Het werd negen jaar geleden in erfpacht aan de provincie gegeven.

Het domein waarop beide kastelen gelegen zijn, is eigendom van de provincie, maar de kastelen Wallemote en Wolvenhof zijn eigendom van de stad Izegem.

‘De provincie zal nu werk maken van de restauratie. Een eerste studie spreekt van een kostprijs van 2,4 miljoen euro voor de buitenschil. We zijn tevreden dat er van afbraak geen sprake meer is’, zegt N-VA-fractievoorzitter in de provincieraad Kristof Pillaert. ‘Er is veel tijd verloren gegaan omdat de provincie er een streekhuis in zou onderbrengen, maar daar later toch van afzag.’

Wolvenhof zal pas tegen 2025 gerestaureerd zijn en een invulling krijgen.