Stem van mummie 3.000 jaar na zijn dood gereconstrueerd

Wetenschappers hebben de stem van een priester uit het oude Egypte gereconstrueerd. De mummie van Nesyamun werd 3.000 jaar na zijn dood onder een scanner gelegd.

De mummie werd al in 1824 gevonden en ligt momenteel in een museum in het Britse Leeds. Eerder raakte al bekend dat hij stierf aan een allergische reactie rond zijn vijftigste. Waarschijnlijk is hij door een insect gestoken in zijn tong. Dat verklaart waarom de priester met de tong uit de mond werd gevonden.

Wetenschappers hebben een 3D-model van zijn strottenhoofd en mond gemaakt om te reproduceren hoe zijn stem klonk. Het resultaat hoort u in de video hieronder.

Als u zich had verwacht aan historische laatste woorden van Nesyamun, dan komt u nu bedrogen uit. De klank die u in de video hoort, is het loutere geluid van lucht die door het strottenhoofd van de priester stroomt. De positie van het spraakkanaal zorgt dan voor de vorming van woorden en geluiden. Wat volgens de wetenschappers wel kan, is dat de laatste zucht van Nesyamun ongeveer klonk zoals het geluid in de video.

De klank is gebaseerd op hoe Nesyamun zou geklonken hebben toen hij in zijn doodskist lag na de mummificatie. Afgaande op de grootte van zijn strottenhoofd, was de stemhoogte van de priester iets hoger dan die van een gemiddelde man vandaag.

De volgende stap voor het onderzoeksteam is de mummie ook effectief te laten 'spreken uit het graf'. Door middel van een computermodel zou men het spraakkanaal kunnen laten bewegen en zo klanken laten reproduceren. Wetenschappers zijn alvast heel enthousiast over de 'kreun' die uit het onderzoek voortvloeit.