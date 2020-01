Dafne Schippers slaat indoorseizoen over: “Geen zorgen, het heeft gewoon wat tijd nodig”

Dafne Schippers slaat het indoorseizoen over. De 27-jarige Nederlandse sprintster heeft naar eigen zeggen nog niet de topvorm die ze wil hebben. “Zoals altijd wil ik er absoluut klaar voor zijn om te kunnen knallen en ik heb daar nog wat meer tijd voor nodig”, schrijft Schippers op Instagram, op de laatste dag van haar trainingskamp in Zuid-Afrika.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter bereidde zich de afgelopen weken onder de Zuid-Afrikaanse zon voor op het nieuwe seizoen. “In dit trainingskamp zaten goede dingen, maar ook wat kleine tegenvallers. Ik moet nog wat stappen maken. Omdat ik in topvorm wil zijn, hebben we besloten om het seizoen niet indoor te beginnen. Ik zorg ervoor dat ik klaar ben voor het outdoorseizoen. Geen zorgen, het heeft gewoon wat tijd nodig.”

Schippers zou op 4 februari in het Duitse Düsseldorf aan de start verschijnen van de 60 meter. Ze had ook een indoorwedstrijd in Berlijn (14 februari) op haar programma staan.