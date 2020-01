Gentse studenten leren ‘legaal flirten’: ‘Heb geen seks met iemand die poepeloere is’

In oktober leerden ze al hoe ze seksueel overschrijdend gedrag kunnen herkennen. Straks krijgen de studenten van de UGent ook een lezing over hoe ze legaal kunnen flirten. Heel nuttig, volgens gastprofessor seksueel strafrecht Liesbet ­Stevens (KU Leuven). ‘De universiteit is een periode waarin studenten volop experimenteren. Gooi daar dan nog eens een hoop drank overheen en je creëert risico’s.’