Amerikaanse minister haalt uit naar Greta Thunberg, maar Merkel biedt steun

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft donderdag tijdens het World Economic Forum in Davos uitgehaald naar klimaatactiviste Greta Thunberg. Duits bondskanselier Angela Merkel sprong dan weer in de bres voor de Zweedse.

In het Zwitserse Davos vindt moment het World Economic Forum plaats, de jaarlijkse bijeenkomst van de ceo’s van de grootste bedrijven ter wereld, politici en journalisten. Ook klimaatactiviste Greta Thunberg woont de topconferentie bij.

De Zweedse klimaatactiviste sprak dinsdag al het World Economic Forum toe. In haar speech zei ze dat het erkennen van de opwarming van de aarde pas het begin is en er veel meer nodig zal zijn om de crisis effectief aan te pakken. Ze herhaalde ook de oproep om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen.

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump eerder al had opgeroepen om de toespraak van Thunberg te negeren, haalde donderdag ook zijn minister van Financiën uit naar de activiste. ‘Ik ben in de war? Is Thunberg plots onze hoofdeconoom geworden? Eerst mag ze een universitair diploma behalen’, sprak Steven Mnuchin. ‘Daarna kan ze nog eens terugkomen, en ons proberen uit te leggen hoe het mogelijk zou zijn om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen.’

Steun van Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel schaarde zich donderdag wel achter Thunberg. Tijdens haar toespraak in Davos zei Merkel dat het drastisch terugdringen van de uitstoot voor Europa ‘een kwestie van overleven’ is. ‘Het wetenschappelijke bewijs is duidelijk. Emoties mogen niet verward worden met feiten’, zei ze nog.

De Duitse benadrukte ook dat het naleven van het klimaatakkoord van Parijs - het akkoord dat de Verenigde Staten willen opzeggen - ‘van vitaal belang is’. ‘De tijd is aan het opraken. Wij, de oudere generatie, moeten ervoor zorgen dat we het ongeduld van de jongeren op een positieve en constructieve manier beantwoorden.’