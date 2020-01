Topmodel Bar Refaeli (34) riskeert celstraf

Het Israëlische model Bar Refaeli (34), ooit de vriendin van Leonardo DiCaprio, riskeert een zware gevangenisstraf.

Refaeli, die huwde met miljardair Adi Ezra en onlangs haar derde kind kreeg, heeft de belastingdienst achter zich aan. Ze zou de overheid nog miljoenen euro’s moeten betalen. In het verleden zou Bar bepaalde inkomsten niet aangegeven hebben. Op zware fraude staan flinke gevangenisstraffen.

Om Refaeli uit de wind te zetten, beweert nu haar moeder dat ze mee verantwoordelijk is voor de feiten. Ze zegt er geen probleem mee te hebben in plaats van haar dochter in de gevangenis te gaan zitten. De zaak komt later dit jaar opnieuw voor.