Wereldkampioen Ott Tänak crasht zwaar in Rally van Monte Carlo

Wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) is vrijdag spectaculair van de baan gegaan in de vierde chronoproef van de rally van Monte Carlo. De Hyundai van de Est is volledig vernield, maar de rijder en corijder Martin Jarveoja bleven ongedeerd.

Tänak was bezig aan zijn eerste wedstrijd voor het Hyundai-team, en had al voor de start van de Monte Carlo toegegeven dat hij het potentieel de i20 WRC nog niet helemaal kon benutten. Toen Thierry Neuville de Est donderdagavond een kleine halve minuut aan de broek smeerde, was het ongenoegen bij wereldkampioen Tänak al duidelijk te merken.

Al in de eerste vrijdagproef maakte de Est een foutje, maar in de tweede – een nieuwe en snelle chronorit tussen Saint-Clément en Freissinières - liep het helemaal fout. Tänak stuurde iets te diep in, de Hyundai sprong een halve meter te veel naar rechts terug op de baan en tegen meer dan 180 per uur vloog de bolide het decor in.

Long time since Tanak made a mistake as big as this. Thank goodness crew are ok

De vlucht van Tänak werd gestuit door wat bomen, waarna de wagen een aantal keer over de kop ging en op een lager gelegen weg belandde. Tänak en co Jarveoja wisten zich snel uit het wrak te bevrijden, om tot de onvermijdelijke vaststelling te komen dat hun wagen veel te zwaar vernield is om morgen opnieuw te kunnen vertrekken. Ook mogelijke bonuspunten in de afsluitende Power Stage van zondag mag Tänak dus vergeten.

Thierry Neuville moet ondertussen de wet van de snellere Toyota’s ondergaan en is de leidersplaats kwijt aan Elfyn Evans. De Welshman leidt in de tussenstand met 3,4 seconden voorsprong op onze landgenoot. De Fransman Sébastien Ogier is derde op 5,5 seconden.