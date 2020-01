Panamarenko krijgt een plein in Antwerpen

De stad Antwerpen zal in de wijk Nieuw Zuid een plein naar Panamarenko vernoemen. Daar komt ook het kunstwerk Bing II te staan, een in brons ­gegoten vliegende schotel met een ­doorsnede van 3,5 meter.

‘Het Antwerpse wonderkind uit de Seefhoek leerde ons anders te kijken, bracht onze fantasie op hol, tartte de wetten van de zwaartekracht en steeg boven zichzelf uit’, zegt schepen ­van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). De opening van het plein was bedoeld voor 5 februari, wanneer de kunstenaar 80 jaar zou worden, maar is uitgesteld naar een latere datum. De kunstenaar overleed in december vorig jaar.

Hommage

In de Antwerpse galerij Campo&Campo is donderdag de eerste tentoonstelling geopend die een eerbetoon vormt aan de kunstenaar en uitvinder. De expo was al langer gepland omdat Panamarenko op 5 februari 80 jaar oud zou worden. Zijn nabestaanden en de kunstgalerij besloten om toch door te zetten met het initiatief. ‘Hij kon er jammer genoeg niet meer bij zijn, maar eigenlijk is hij hier toch’, zegt zijn weduwe Eveline Hoorens. ‘Je voelt hem hier overal, in alles.’

De expo Around the world in 80 years is opgebouwd rond een selectie van 25 tuigen en objecten die Panamarenko maakte. Het gaat onder meer om een vliegende schotel, een zweefvlieger, kleine vliegtuigjes en het bekende ‘Brazil’ - een op de kunstenaar gelijkende vliegenier met een vleugelconstructie op de rug. Daarnaast hangen er 80 originele tekeningen en schetsen van Panamarenko. De expo kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen vrienden van de kunstenaar, kleine en grote verzamelaars en galerijen.

Later dit voorjaar volgt er nog een tweede luik van het eerbetoon aan Panamarenko, een ‘ontdekkingsparcours’ langs verschillende musea en galerijen. In Antwerpen stelt het M HKA vanaf 9 mei een selectie van zijn werk tentoon via virtual reality en zal het huis van Panamarenko in de Biekorfstraat na de lopende restauratie opnieuw te bezoeken zijn. Er zou ook een stadswandeling komen langs plekken waar de kunstenaar zijn sporen achterliet.

Around the world in 80 years is vanaf vrijdag open voor het grote publiek, en dat nog tot 22 maart. Tickets zijn te koop via www.panamarenko.be. Je kan door een bezoek aan de expo (en de bijhorende shop) ook twee goede doelen steunen die door Hoorens werden uitgekozen: het Breininstituut en het Rode Kruis.