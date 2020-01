Oudste paddenstoel ter wereld gevonden in rots AfricaMuseum

Wetenschappers hebben in een rots uit de collectie van het AfricaMuseum in Tervuren de fossiele resten gevonden van de oudste paddenstoel ter wereld.

715 tot 810 miljoen jaar. Zo oud is de paddenstoel die wetenschappers van de Franstalige universiteit ULB ontdekten in de Congolese rots van het AfricaMuseum. Tot dit onderzoek was de oudste paddenstoel ter wereld ‘slechts’ 460 miljoen jaar oud.

Champignons bevinden zich dus al ongeveer 300 miljoen jaar langer op onze aarde dan tot nu was geweten. Al lijkt het gevonden fossiel totaal niet op een paddenstoel, maar eerder op wortels van een plant of boom die zich in hun zoektocht naar voedingsstoffen een weg hebben gebaand in het gesteente.

Volgens de ULB-professor en onderzoeksleider Steeve Bonneville, die zijn studie publiceerde in het wetenschappelijk magazine Science Advances, suggereren de resultaten dat schimmels 500 miljoen jaren geleden hielpen de eerste planten op aarde te doen ontstaan.

Mogelijk zijn er nog veel oudere paddenstoelen. Wetenschappers hebben nog maar ongeveer 120.000 soorten beschreven, terwijl ze schatten dat er misschien wel 3,8 miljoen te vinden zijn.

In een volgende stap van zijn studie wil Bonneville in rotsen op zoek gaan naar de aanwezigheid van micro-organismen die aan de oorsprong van het dierenrijk liggen.