Geen Douwe Egberts meer in Colruyt, want koffiemerk wil niet plooien voor te lage prijzen

In veel filialen van Colruyt en Okay staat er nog maar weinig of zelfs geen koffie van Douwe Egberts meer in de rekken. Om de laagsteprijsgarantie te kunnen handhaven, moet er soms op het scherp van de snee worden onderhandeld. En voorlopig wil het koffiemerk niet buigen voor de voorwaarden van de warenhuisketen.

‘Tijdelijk onbeschikbaar. Gelieve ons te verontschuldigen’. Veel rekken waar normaal koffie van Douwe Egberts en Jacqmotte staan zijn leeg of zo goed als leeg in veel Colruyt- of Okay-filialen ...