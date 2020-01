Er loopt bij het parket van Brussel sinds het eerste trimester van 2018 een tweede gerechtelijk onderzoek naar Joëlle Milquet. Dat berichtte Le Vif/L’Express donderdagavond, het parket van Brussel bevestigt het nieuws.

Het parket onderzoekt feiten die worden gekwalificeerd als ‘verbale of schriftelijke bedreigingen met bevel, intimidatie en gebruik voor criminele doeleinden van informatie verkregen in het kader van toegang tot een onderzoeksdossier’. In het belang van het onderzoek weigert het parket verder commentaar.

Het onderzoek heeft volgens Le Vif/L’Express verband met het nog steeds lopende, eerdere onderzoek bij het parket-generaal van Brussel naar Milquet. Ter herinnering: de gewezen voorzitter van cdH wordt ervan verdacht in 2014 kabinetsmedewerkers te hebben aangetrokken, toen ze minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier was, die in werkelijkheid aan haar verkiezingscampagne waren toegewezen. In 2015 werd ze in verdenking gesteld en gedwongen ontslag te nemen als minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap.

Joëlle Milquet wordt nu verdacht van het beïnvloeden van getuigen. Ze zou naar verluidt druk hebben uitgeoefend op verschillende van haar ex-medewerkers die door justitie zijn gehoord in het kader van het onderzoek van het parket-generaal. Milquet betwist dat volgens het weekblad. Het onderzoek lijkt naar het einde van 2019 echt te zijn begonnen, toen meerdere personen werden verhoord, weet Le Vif/L’Express.

‘Valse beschuldigingen’

Advocaat Adrien Masset, de raadsman van Milquet, zegt tegen Belga dat de beschuldigingen aan het adres van Milquet die het parket van Brussel onderzoekt ‘volledig vals’ zijn.

Volgens Masset was Joëlle Milquet niet op de hoogte van het bestaan van het onderzoek, en kon ze zich nog niet verdedigen. Hij benadrukt dat zijn cliënt elk crimineel of illegaal gedrag ontkent. ‘Ze voelt zich in dit dossier eerder zelf het slachtoffer, en zeker niet de schuldige.’

Masset beweert verder dat Milquet steeds de rechtmatigheid van de taken van haar medewerkers heeft verdedigd en aangetoond.