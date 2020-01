Stakingen in gevangenissen Dendermonde, Oudenaarde, Gent, Beveren en Turnhout

Het personeel van de gevangenis van Dendermonde is donderdagavond aan een 24-urenstaking begonnen. Dat meldt de liberale vakbond VSOA. Ook in de gevangenissen van Oudenaarde, Gent, Beveren en Turnhout wordt sinds donderdagavond gestaakt.

De staking in de gevangenis van Dendermonde begon donderdag om 22 uur en zal 24 uur lang duren, zegt Eddy de Smedt van VSOA. Het personeel in Dendermonde zal zondagavond om 22 uur bovendien aan een nieuwe 24-urenstaking beginnen.

Met twee acties in een korte tijd voegt Dendermonde zich zo bij een steeds langer wordende lijst van gevangenissen die actievoeren tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een minimale dienstverlening bij stakingen wil invoeren. Zo werd donderdag ook al gestaakt in Leuven, Sint-Gillis, Brugge en Ieper. Er vinden daarnaast werkonderbrekingen plaats in Marche-en-Famenne en stiptheidsacties in Antwerpen, zo zeggen de vakbonden.

Donderdagavond begon dus niet enkel in Dendermonde een stakingsactie, maar ook in Oudenaarde, Gent, Beveren en Turnhout. Voorts wordt vanaf zondagavond ook door de cipiers in Mechelen gestaakt.