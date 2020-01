Volgens Nick Fry, voormalig CEO van het Mercedes F1 team, moeten we niet alle verhalen geloven die over Michael Schumacher de ronde doen en was Schumacher best een teamspeler, ook tegenover zijn teamgenoten.

Na jaren van dominantie in de Formule 1 bij Ferrari, en door heel wat bedenkelijke manoeuvres, had Michael Schumacher in de Formule 1 een bepaalde reputatie opgebouwd. Er deden dan ook heel wat verhalen over de zevenvoudig F1-kampioen de ronde.

Toen de zevenvoudig F1-kampioen in 2010 mee aan de wieg stond van het huidige Mercedes F1 team deden dan ook de wildste verhalen de ronde over zijn samenwerking met teamgenoot Nico Rosberg.

Die laatste beweerde ooit zelfs dat Schumacher voorafgaand aan de kwalificatie in Monaco bewust de 'enige' wc bezette om Rosberg onder druk te zetten. Rosberg moest dringend naar de wc maar het bleef naar verluidt maar duren en de Duitser zocht dan maar een emmer.

Rosberg, die in 2016 zelf F1-kampioen zou worden na psychologische spelletjes met teamgenoot Lewis Hamilton, heeft steeds beweerd dat Schumacher bij Mercedes altijd dergelijke psychologische spelletjes met hem speelde.

Nick Fry was destijds de grote baas bij het Mercedes F1 team en stelt zich echter vragen bij de verhalen die over Schumacher en Rosberg de ronde doen.

"Ik weet niet juist of het waar is maar het zou me verbazen als dat zo was," aldus Fry tijdens een podcast van 'Flat Chat'.

"Ik heb geen psychologische spelletjes tussen beide rijders gezien. Het was eigenlijk net omgekeerd. Michael vervulde een vaderlijke rol voor Rosberg binnen het team."

"Michael was een geweldige teamspeler," voegde Fry eraan toe. "Hij wist dat hij alleen maar zijn uiterste best kon doen wanneer anderen dat ook deden."

Volgens de voormalig CEO van het Mercedes F1 team is het een eigenschap die ook Lewis Hamilton nu heeft.

"Ook Hamilton beseft dat hij alleen kan winnen wanneer iedereen in Brackley het perfect doet. Michael Schumacher, een meester in de F1, begreep dat ook," besloot Fry.

