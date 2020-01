Formule 1 ondertekent actieplan voor klimaatdoelstellingen 2030

De Formule 1 en de FIA ondertekenen het ´Sports for Climate Action Framework’ van de Verenigde Naties om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

Ook de Formule 1 en de autosport in het algemeen ontsnappen niet aan de klimaatgekte want de F1 en de FIA ondertekenen het ‘Sports for Climate Action Framework’ van de VN en daarmee willen ze bevestigen dat ze de klimaatdoelstellingen voor 2030 willen halen.

Het document kwam er in de rand van de klimaatconferentie van 2018 in Polen en sindsdien hebben al verschillende sporttakken zoals bijvoorbeeld de Formule E, de Internationale Skifederatie (FIS) en de NBA het ondertekend.

Nu heeft dus ook de Formule 1 zijn krabbel gezet onder het document dat als volgt klinkt in de inleiding: "De opwarming van de aarde bedreigt onze planeet en de toekomstige generaties. Om de uitdaging aan te gaan moeten alle sectoren, inclusief de sportsector, actie ondernemen om de doelstellingen van het Verdrag van Parijs inzake klimaatverandering te bereiken.”

In november vorig jaar kwam de F1 al naar buiten met het ambitieuze plan om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn. De sport wil zich ook verder inzetten om haar fans milieubewuster te maken en zelf wil ze haar impact op het milieu tot een minimum reduceren door te gaan voor duurzaamheid en dit ook duidelijk te communiceren.

De huidige F1-baas, Chase Carey, is er van overtuigd dat zijn sport haar ecologische voetafdruk kan verkleinen door al die initiatieven.

"Vorig jaar publiceerde de Formule 1 zijn eerste duurzaamheidsstrategie waarin onze belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatverandering wordt uiteengezet", benadrukt hij.

"We zijn zeer verheugd om de inspanningen van de Verenigde Naties op dit gebied te steunen. We zullen nauw samenwerken met de FIA, de teams en onze partners om ervoor te zorgen dat we onze plannen waarmaken en dat er betekenisvolle veranderingen plaatsvinden".

Ook de FIA laat zich niet onbetuigd. Volgens voorzitter Jean Todt zal het ondertekenen van het verdrag de dynamiek binnen zijn organisatie alleen maar versterken. De FIA streeft ernaar om het bewustzijn te vergroten en als rolmodel te fungeren op het gebied van duurzaamheid.

"Van de introductie van hybride-motoren in de Formule 1 tot de oprichting van de Commissie voor Milieu en Duurzaamheid investeert de hele FIA veel tijd, energie en financiële middelen om milieu-innovatie te bevorderen,” aldus Todt.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: