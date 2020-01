Geen 24e grandslamtitel voor Serena Williams, Wozniacki eindigt carrière met nederlaag tegen Tunesische

Tennisster Serena Williams is vrijdag uitgeschakeld op de Australian Open. Zo blijft het record van 24 grandslamzeges voorlopig een droom. Ook Caroline Wozniacki ging er in de derde ronde uit. Voor de voormalige nummer één van de wereld was de laatste partij uit haar carrière.

Geen record voor Serena

In de derde ronde verloor de Serena Williams in drie sets van de Chinese Qiang Wang: 6-4, 7-6 (2) en 7-5. Williams schreef de Australian Open zeven keer eerder op haar naam, maar moest in Wang na ruim tweeënhalf uur tennis haar meerdere erkennen. In de eerste set ging het in eerste instantie gelijk op tussen de twee, maar liep Wang na 4-4 uiteindelijk uit naar 6-4. In de tweede set serveerde Wang op 5-4 voor de wedstrijd, maar wist Williams terug te komen. Het draaide uit op een tiebreak, die Williams won.

De Amerikaanse moest in de derde set uiteindelijk het hoofd buigen voor de Chinese nummer 28 van de wereldranglijst. Serena Williams won de Australian Open in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017. Ze mikte in Melbourne op een 24e grandslamtitel in het enkel, waarmee ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren. Sinds haar laatste triomf in Melbourne won de Amerikaanse geen grandslam meer. Liefst vier keer verloor ze een finale (Wimbledon 2018 en 2019, US Open 2018 en 2019). Vorig jaar ging Williams op de Australian Open in de kwartfinale onderuit tegen Karolina Pliskova.

Einde carrière voor Wozniacki

Caroline Wozniacki ging er in haar derde ronde uit door een nederlaag tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA-78). Voor de Deense, ex-nummer één van de wereld, was het meteen de laatste wedstrijd van haar carrière. Ze had eerder al aangekondigd om haar racket aan de wilgen te hangen na de Australian Open. De 29-jarige Wozniacki won in haar carrière 30 titels waaronder de Australian Open in 2018 en de Masters in 2017. Ze was 71 weken nummer één van de wereld.

Wozniacki sloot in Melbourne een prachtige 16-jarige carrière af. Uiteraard hield ze het niet droog tijdens haar afscheidsspeech. “De steun die ik gehad heb tijdens mijn carrière van mijn familie, vooral van mijn vader die me al die jaren gecoacht heeft, was ongelofelijk. Sorry, normaal gezien ween ik niet. Maar dit is een speciaal moment. Het was een fantastische rit. Maar ik ben echt blij. Ik ben klaar voor het volgende hoofdstuk. Het was ook gepast dat ik mijn carrière zou eindigen met een driesetter, een slijtageslag”, lachte ze. “En dat ik mijn carrière ook nog moet afsluiten met een forehand error, daar heb ik mijn hele leven aan gewerkt.”

"I think it was only fitting that my last match would be a three-setter, a grinder and that I would finish my career with a forehand error."



Ever the joker, @CaroWozniacki ??#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/LhFs8Kxkyj — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Elise Mertens plaatst zich voor derde ronde dubbelspel

Elise Mertens heeft zich vrijdag geplaatst voor de derde ronde (achtste finales) van het dubbelspel op de Australian Open. De 24-jarige Mertens haalde het op het hardcourt in Melbourne aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka in de tweede ronde van het thuisduo Jaimee Fourlis en Arina Rodionova in 2 sets: 6-2 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 17 minuten. Mertens en Sabalenka vormen in Australië het derde reekshoofd. De Belgisch-Wit-Russische tandem veroverde vorig jaar de dubbeltitel op de US Open. In het enkelspel staat Mertens (WTA 17) in de derde ronde tegen de Amerikaanse wildcard Catherine Bellis (WTA 600).

Kirsten Flipkens in tweede ronde dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich vrijdag dan weer geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel. De 34-jarige Flipkens won op het hardcourt in Melbourne aan de zijde van de Amerikaanse Taylor Townsend van de Duitse Tatjana Maria en Letse Anastasija Sevastova in twee sets: 6-4 en 6-4. De partij nam 1 uur en 18 minuten in beslag. In de volgende ronde wacht voor het winnende duo de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die het vierde reekshoofd vormen.

In het enkelspel moest Flipkens (WTA 81) in Melbourne inpakken na de eerste ronde. Ze verloor na een spannende driesetter van de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22).