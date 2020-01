Met rustig en stabiel weer het weekend in

Het blijft vrijdag nevelig met vrij veel lage bewolking en slechts hier en daar enkele opklaringen. Eventueel kan er wat lichte motregen vallen. In de Ardennen wordt het geleidelijk vrij mooi met zonnige perioden. De maxima schommelen tussen 3 en 6 graden bij een zwakke veranderlijke wind, zegt het KMI.

Volgende nacht duikt er opnieuw op veel plaatsen nevel, aanvriezende mist of lage bewolking op. De temperaturen dalen naar 0 tot -4 graden. De wind waait zwak uit zuidelijke of uit veranderlijke richtingen.

Zaterdagochtend is er kans op nevel of (aanvriezende) mist die vooral in het zuiden van het land lang kan blijven hangen. In de loop van de dag wordt het meestal wisselend tot soms zwaarbewolkt en blijft het droog. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden bij een meestal zwakke wind uit het zuiden of zuidoosten.

Zondag wordt het meestal zwaarbewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog tot de avond. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het uiterste westen. De wind neemt toe tot meestal matig en ruimt wat naar het zuiden tot zuidwesten. ‘s Avonds en tijdens de nacht naar maandag trekt een regenzone oostwaarts over ons land.