Storm Gloria eist al zeker dertien levens in Spanje

Sinds het weekend geselt een koudefront met hevige wind, monstergolven, veel regen en sneeuw vooral het oosten en noordoosten van Spanje. De storm kreeg de naam Gloria en kostte al aan zeker dertien mensen het leven. Er zijn ook verschillende vermisten.

Hoewel het weer in de meeste delen van het land intussen verbeterd is, was de situatie donderdagnamiddag vooral in Girona, op ongeveer honderd kilometer van de Catalaanse hoofdstad Barcelona, erg moeilijk. Vele straten liepen onder water, omdat de rivier de Ter buiten haar oevers trad. Ook zijn er problemen met drinkwater.

Het is onduidelijk hoe groot de schade werkelijk is. Watermassa’s hebben meerdere bruggen vernield, wegen raakten tijdelijk versperd, veel scholen bleven dicht. Regeringsleider Pedro Sánchez zei tijdens een bezoek op Mallorca, aan de zwaar getroffen badplaats Cala Rajada, dat er snel hulp komt voor alle slachtoffers. ‘We zullen geen middelen ontzien’, zei Sanchez, die ook in Catalonië poolshoogte ging nemen. Hij is ‘geschokt’ door de verwoestingen.

Het aantal dodelijke slachtoffers steeg donderdag van negen naar dertien. De vier nieuwe dodelijke slachtoffers vielen in Catalonië.

Gloria treft ook het zuiden van Frankrijk. Daar waarschuwden de autoriteiten woensdag voor overstromingen. De rivieren Agly en Aude hebben kritieke waterstanden bereikt. In talrijke omliggende gemeenten worden mensen opgeroepen om te evacueren.