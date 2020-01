WHO: ‘Coronavirus is ernstig, maar geen wereldwijde noodsituatie’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt de recente uitbraak van het coronavirus in China niet als een noodsituatie met internationale draagwijdte, maar neemt de situatie wel ernstig en evalueert ‘elke minuut’.

Na een vergadering van het noodcomité van de WHO, waarbij zestien onafhankelijke experts zich over de situatie buigen, werd besloten de uitbraak van het coronavirus voorlopig niet als wereldwijde noodsituatie te behandelen.

‘Vergis u niet, dit is wel een noodsituatie in China’, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO. ‘Het heeft nog geen internationale draagwijdte, maar dat kan wel nog komen.’

In China zijn al achttien mensen gestorven aan het virus, en meer dan 630 zijn besmet. Vier grote steden, Wuhan, Ezhou, Huanggang en Chibi, werden onder quarantaine geplaatst, en ook de Verboden Stad in Peking is gesloten. In Wuhan, dat gezien wordt als het epicentrum van het virus, werd het openbaar vervoer stilgelegd en mogen mensen de stad niet verlaten.

Het virus dook ook al op in Peking, Shanghai, Macau en Hongkong en buiten China in onder meer de Verenigde Staten, Japan, de Filipijnen, Zuid-Korea, Taiwan en Thailand. Donderdag werd ook de eerste besmetting in Singapore gemeld.