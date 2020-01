UCI voert strijd tegen doping in vrouwenwielrennen op

De Internationale Wielerbond (UCI) trekt extra middelen uit om zijn antidopingprogramma in het vrouwenwielrennen uit te breiden. Voor de acht UCI Women’s WorldTeams wordt in totaal 160.000 euro uitgetrokken, waarvan de helft voor rekening van de UCI en de andere helft voor de ploegen zelf. Dat maakte de UCI donderdag bekend.

De UCI maakt 10.000 euro per team vrij voor het versterken van het antidopingprogramma, dat is gericht op de acht professionele teams uit de WorldTour. Die ploegen investeren zelf ook 10.000 euro, zodat elk team een antidopingbudget heeft van 20.000 euro.

Met dat extra geld zal het aantal controles aan de top van het vrouwenwielrennen aanzienlijk verhoogd worden. Dit jaar zijn 53 rensters ondergebracht in de zogeheten ‘registered testing pool’ tegenover 29 rensters in 2019. De selectie gebeurde op basis van onder meer prestaties, UCI-ranking en disciplinair verleden. Het aantal gecontroleerde rensters via dit systeem stijgt in 2021 naar 65 en in 2022 naar 74. Wie in die pool zit, zal vaker gecontroleerd worden, moet elke drie maand zijn whereabouts doorsturen en een bloedpaspoort bijhouden met stalen afgenomen voorafgaand en tijdens de koers. Daarnaast kunnen controles niet alleen tijdens de 21 WorldTour-koersen plaatsvinden, maar ook op oefenstages.

“We gaan een belangrijke nieuwe fase in om een schone wielersport te bevorderen”, aldus voorzitter David Lappartient van de UCI. “De inzet van onze federatie is valsspelers aan te pakken. Dat kost geld, maar dat is het meer dan waard om de integriteit van de wielersport te waarborgen.”