Op de nachttrein van Brussel naar Innsbruck: harde bedden en ‘leutig volk’

Echt comfortabel is het niet, zo’n nachttrein. Maar je ontmoet nog eens iemand, én je bent goed bezig voor het klimaat.

Voor het eerst in zeventien jaar vertrok begin deze week weer een nachttrein vanuit Brussel. Journalist Jef Poppelmonde reisde mee en sprak met andere passagiers. Waarom kiezen zij voor de Nightjet? En gaat de nachttrein ooit de concurrentie met het vliegtuig aankunnen?

Meer weten

Lees hier het artikel van Jef Poppelmonde over de nachttrein.

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Jef Poppelmonde | Host Niels De Keukelaere | Redactie Niels De Keukelaere | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.