Hardleerse veehouders krijgen celstraf voor dierenverwaarlozing

Een koppel veehouders uit Pepingen, Vlaams-Brabant, is donderdag al voor de vierde keer veroordeeld omdat ze hun dieren hebben verwaarloosd. Nu krijgen ze voor het eerst een effectieve gevangenisstraf.

De rechtbank had het koppel tussen 2012 en 2017 had al driemaal zware geldboetes en een levenslang verbod op het houden van dieren opgelegd, maar in mei 2017, oktober 2018 en februari 2019 werden op het bedrijf meer dan honderd schapen, 12 kalkoenen, 36 kippen en 2 ganzen in beslag genomen die bijzonder zwaar verwaarloosd waren.

Nieuwe controles en inbeslagnames gaven aanleiding tot een derde veroordeling, opnieuw tot boetes van 30.000 euro en een derde levenslang verbod op het houden van dieren. Het eerdere verbod had het koppel omzeild door te doen alsof de dieren eigendom van de ouders van de vrouw waren. Daarom werden toen ook de ouders veroordeeld, tot boetes van 3.000 euro en een verbod op het houden van dieren gedurende een jaar.

Ook ditmaal stonden de dieren op naam van de ouders, maar volgens de rechtbank was het duidelijk dat de familie samenleefde en samen de dieren hield. De rechtbank veroordeelde de twee veehouders ditmaal tot een effectieve gevangenisstraf van 5 maanden en een geldboete van 40.000 euro, en hun ouders tot een geldboete van 16.000 euro. Alle vier kregen ze ditmaal ook een levenslang verbod tot het houden van dieren.

‘Voldoende kansen gekregen’

Het probleem met het veehouderskoppel sleept al jaren aan. De eerste vaststellingen van dierenverwaarlozing dateren al van 2005 en gaven aanleiding tot een eerste veroordeling in 2012, waarbij een levenslang verbod op het houden van dieren werd opgelegd. Na verschillende inspecties door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Inspectie Dierenwelzijn tussen 2006 en 2013 kwam het in 2017 tot een tweede veroordeling, waarbij geldboetes van 30.000 euro en opnieuw een levenslang verbod op het houden van dieren werden opgelegd.

‘Het landbouwerskoppel heeft al meer dan genoeg kansen gekregen’, reageert Vlaams minister voor Dierenwelzijn ben Weyts (N-VA). ‘Er werden maatregelen opgelegd om de situatie recht te trekken, maar het landbouwerskoppel gaf er gewoon geen gevolg aan. Wie keer op keer en jarenlang dieren zoveel leed aandoet, hoort thuis achter de tralies’, vindt hij.