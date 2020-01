De Block ontgoocheld over vernietiging ‘cash for cars’

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) is ontgoocheld dat de mobiliteitsvergoeding ‘cash for cars’ werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Werkgeversorganisatie Voka ligt niet wakker van de beslissing. ‘Wij zien veel meer potentieel in het mobiliteitsbudget.’

‘De bedoeling was om de keuzevrijheid voor werknemers te vergroten’, zegt De Block. ‘Maar de vakbonden vonden dit blijkbaar niet kunnen en hebben een procedure gestart.’ Ze vindt het ‘zeer jammer dat een bedrijf nu niet langer een gelijkwaardige vergoeding kan geven wanneer een werknemer geen bedrijfswagen wenst’.

De minister wijst er wel op dat het mobiliteitsbudget blijft bestaan. Werknemers kunnen via de maatregel onder meer hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker model of alternatieve en duurzame vervoermiddelen kopen, en ook huisvestingskosten komen in aanmerking als iemand dicht bij zijn werk gaat wonen. ‘Met Open VLD pleiten we er voor om de mogelijkheden van het mobiliteitsbudget op termijn uit te breiden naar alle werknemers’, zegt De Block.

‘We zullen met Open VLD de strijd niet staken om de koterijen in ons land aan te pakken’, luidt het voorts. ‘Dit arrest maakt ook de vervanging van maaltijdcheques en ecocheques door een nettovergoeding moeilijk. Dat mensen met hun loon mogen doen wat ze zelf willen, vind ik een belangrijk principe.’

Voka vindt de afschaffing niet zo erg. ‘Wij zien in het mobiliteitsbudget een groter potentieel om een goed middel te worden’, zegt woordvoerder van Voka Kasper Demol. ‘Als werkgevers betalen wij natuurlijk liever uit in centen dan in wielen, maar dat is fiscaal nadelig.’

Ook volgens Agoria, de federatie van technologiebedrijven, kan met de vernietiging van ‘cash for cars’ weer gefocust worden op ‘één sterke maatregel’. ‘Het mobiliteitsbudget is niet perfect, maar is wel een stap in de juiste richting’, zegt Fabienne Martin, expert sociale zaken bij Agoria.

Volgens Martin is er wel nood aan een ruimer kader, zodat het mobiliteitsbudget vrijer besteed kan worden. ‘Zo mogen huisvestingskosten pas gefinancierd worden als werknemers verhuizen binnen een straal van 5 kilometer van hun werk. Dat zou moeten gelden voor iedereen die dichterbij gaat wonen’, zegt ze. ‘Maar ook bijvoorbeeld parkeerkosten aan treinstations zouden in het mobiliteitsbudget opgenomen moeten worden.’

Cash for cars

De mobiliteitsvergoeding bestond sinds maart 2018. Werknemers ontvangen daarbij geld in plaats van een auto om hun volledige mobiliteit zelf te organiseren. Op dit moment wordt de maatregel gebruikt door ruim 600 werknemers bij 450 werkgevers. ‘De mensen die er gebruik van maken, kunnen tot het einde van het jaar de mobiliteitsvergoeding nog ontvangen. Vanaf 2021 zal die vergoeding dan belast worden zoals gewoon loon’, aldus De Block.