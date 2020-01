Elf topclubs zetten deur open naar BeNeLiga

De elf grootste clubs van Nederland en België hebben een flinke stap gezet naar een gezamenlijke BeNeLiga, met tien Nederlandse en acht Belgische teams. Deloitte start een gedetailleerde studie op. Maar er zijn nog veel valkuilen.

Na decennia van dagdromen en discussiëren hebben de Belgische en Nederlandse topclubs tijdens een topoverleg in Eindhoven het consultantsbureau Deloitte de opdracht gegeven om een gedetailleerde studie te maken over de mogelijke opstart van een gezamenlijke grensoverschrijdende competitie - met tien Nederlandse en acht Belgische profclubs. Een zogeheten BeNeLiga, waarbij alle grote clubs zouden zijn aangesloten.

Elf topclubs

De elf aanwezige clubs waren de zes grootste clubs van Nederland (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en FC Utrecht) én vijf Belgische topclubs (Anderlecht, Standard, Club Brugge, RC Genk en Standard Luik). Ook de Eredivisie CV, de KNVB, de KBVB en de Pro League waren aanwezig bij het topoverleg, melden het Nederlandse Algemeen Dagblad en Het Laatste Nieuws. Wat de Pro League desgevraagd overigens ontkent. ‘Alleen de G5 waren aanwezig, het is hun plan. Niet het onze’, klonk het daar formeel.

De zeven overige clubs die in aanmerking komen voor een eventuele BeNeliga - drie Belgische en vier Nederlandse clubs - zouden volgens de voorlopige plannen geselecteerd worden op basis van prestaties in de voorafgaande (vijf?) seizoenen. Daaronder zouden dan zowel in België als in Nederland twee nieuwe nationale profcompetities komen, waarbij ook telkens een promotie/degradatieregeling wordt ingebouwd.

Zesde competitie van Europa

Uit een eerste, aftastend onderzoek van Deloitte (DS 16 oktober) blijkt namelijk dat een BeNeliga duidelijk grotere financiële en sportieve groeimogelijkheden dan twee afzonderlijke competities. Schaalvergroting leidt tot hogere inkomsten via sponsoring en mediacontracten. En dat geldt niet alleen voor de achttien beoogde deelnemers aan die topcompetitie, maar ook voor de clubs in de divisies daaronder. Wat belangrijk is om brede steun te vinden voor het project. Ook de kleine profclubs moeten kunnen meeprofiteren van een eventuele BeNeLiga, óók als ze zelf in een eigen (gedevalueerde) nationale competitie blijven spelen.

Dankzij de samensmelting zou de nieuwe grensoverschrijdende voetbalcompetitie uitgroeien tot de zesde grootste van Europa: na de toplanden Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk. Maar voor middelgrote Europese competities als Portugal, Rusland, Oekraïne en Turkije.

Nog veel valkuilen

Maar zover is het nog niet. Niet alleen moeten de elf betrokken topclubs in beide landen voldoende steun zien te vinden voor de creatie van een BeNeLiga. Er wachten de initiatiefnemers ook nog tal van valkuilen. En dat zowel sportief, financieel als fiscaal. De nieuwe, diepgravende studie van Deloitte moet daar duidelijkheid over brengen.

Veel hangt daarbij ook af van de plannen om de Champions League vanaf 2024 te hervormen. Tot nu toe is de Europese voetbalbond Uefa altijd kritisch geweest op plannen voor grensoverschrijdende competities. Maar als het Europese voetbal grondig wordt geherstructureerd kan dat veranderen. Een belangrijke vraag daarbij is hoeveel gezamenlijke Europese tickets beschikbaar zal stellen aan de BeNeLiga. Evenveel als er nu apart beschikbaar zijn voor zowel de Belgische als de Nederlandse competitie?