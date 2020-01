Een heerlijke culinaire film vanavond

Vanavond op de planning: een Franse documenatire over Radiohead, een reportagereeks over de Brexit, en een culinaire film.

1 THE WORLD ACCORDING TO RADIOHEAD

Canvas 23.15-0.10 uur

Franse – jawel, Franse – documentaire over de politieke en sociale boodschappen en bespiegelingen in het werk van de Britse rockgroep Radiohead. Oké boomer? Oké computer!

2 TRAVELS IN EUROLAND WITH ED BALLS

BBC 2 22.00-23.00 uur

Ja, lange titels hebben die programma’s vandaag. In deze driedelige reportagereeks gaat voormalig Labour-politicus Ed Balls in Europa polsen naar de reacties op de Brexit. Hij begint, het is altijd hetzelfde, in Nederland.

3 CHEF

Caz 20.40-22.40 uur

Films met korte titels, dat hebben wij graag. Zeker als die titel ook nog eens de lading dekt. Jon Favreau maakte een heerlijke culinaire film en speelde zelf ook nog eens de hoofdrol. Wie denkt hij wel dat hij is, Sergio Herman of zo?

4 TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

Historica Els Witte en minister van staat Herman De Croo (Open VLD) voeren een gesprek over unitair België. Stijn Vercruysse is in Oost-Congo, en maakte een reportage over de aanpak van de ebolacrisis. Reginald Moreels is voormalig minister (CD&V) van Ontwikkelingssamenwerking en chirurg in conflictgebieden. Hij geeft meer uitleg over de ebolacrisis.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30 uur

Advocaat Hans Rieder volgt het euthanasieproces van Tine Nys, en komt uitleg geven in De afspraak. Herr Seele en Kamagurka stellen hun nieuwe zaalshow, ‘The return of the comeback’, voor, die morgen in première gaat. Hilde De Clercq, algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium en expert in onderhoud en restauratie, komt uitleg geven over de restauratie van het Lam Gods.