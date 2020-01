Louis Vuitton opent restaurant met topchef Yosuke Suga

De nieuwe boetiek van Louis Vuitton in Osaka, Japan, opent begin februari mét een toprestaurant op de vierde verdieping. Het begin van meer?

Shoppen én exclusief dineren kan straks allemaal in de nieuwe flagshipstore van de Franse modeboetiek Louis Vuitton in Osaka. Voor dat restaurant trok het luxemerk topchef Yosuke Suga aan. Hij stond met zijn restaurant Sugalabo in Tokio helemaal bovenaan het Franse La Liste, een rangschikking van de duizend beste restaurants wereldwijd. In februari opent dus zijn tweede restaurant in Osaka. De winkel opent op 1 februari, het restaurant vier dagen later.

LVMH, het concern van topman Bernard Arnault boven Louis Vuitton, breidt met het nieuwe concept zijn activiteiten uit. Met Cheval Blanc en Belmond is LVMH al actief in de hotelsector. Maar restaurants horen nog niet bij het imperium. In november van vorig jaar kocht LVMH wél Tiffany & Co. De juwelier kondigde deze week nog aan dat er een ‘Blue Box Café’ zal komen in Harrods in Londen, dat volledig ingericht is met de huiskleur. Je kan er dan een ‘breakfast in Tiffany’s’ eten, net zoals dat in New York ook al kan.

Het lijkt dus geen eenmalig plan van LVMH om shoppen en dineren, allebei gebaad in luxe natuurlijk, te combineren.