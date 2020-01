Annabella Sciorra getuigt tegen Weinstein: ‘Doodsbang en jarenlang gezwegen’

De Amerikaanse actrice Annabelle Sciorra (59) beschuldigt voormalig Hollywoodproducer Harvey Weinstein van verkrachting in de jaren ‘90. Ze werd opgeroepen als getuige in de zaak tegen Weinstein. ‘Ze had niet de kracht te vertellen wat er gebeurd was’, zegt de aanklager.

‘Hij was toen al, in de jaren ‘90, een grote man in de entertainmentindustrie’, zei aanklager Meghan Hast in haar openingsstatement. Ze omschrijft hoe Weinstein en Sciorra elkaar tegen het lijf liepen in een Ierse pub in New York. Hij bood haar een rit aan naar haar appartement. In plaats van haar af te zetten en te vertrekken, wachtte hij af en klopte op de deur terwijl Sciorra zich klaarmaakte om te gaan slapen. Toen ze de deur opendeed, wurmde hij zich naar binnen en viel haar aan. Ze verloor het bewustzijn tijdens de aanval. Pas pas na tientallen jaren deed ze aangifte omdat ze schrik had voor vergelding. ‘Ze sloot zich op in haar appartement en belde haar broer, maar had niet de kracht om het hem te vertellen’, zegt Hast. ‘Ze was bang.’

Volgens de actrice heeft Weinstein haar nadien jarenlang gestalkt. Tijdens een filmfestival stond hij aan haar hotelkamer in zijn ondergoed met olie in de ene hand, en een videotape in de andere. Ze was volgens Hast doodsbang van Weinstein, maar heeft er nooit over gesproken tot in 2017. ‘Ze dacht dat ze alles kon negeren en zichzelf wijsmaken dat het nooit gebeurd was. Dan zou ze misschien verder kunnen met haar lieven, maar dat kon ze uiteindelijk niet’, zei Hast.

Gedragspatroon aantonen

De getuigenis van Sciorra wordt door de aanklagers gebruikt om een bepaald gedragspatroon van Weinstein aan te tonen, om te bewijzen dat hij jarenlang seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld. De beschuldiging van de actrice werd niet opgenomen in de aanklachten, omdat het te lang geleden is.

Verdediging

De verdediging probeerde woensdag tijdens de openingspleidooien aan te tonen dat Weinstein geen ‘seksueel roofdier’ is en dat de man seksuele contacten had met wederzijdse toestemming. Volgens hen strookt het gedrag van de vrouwen niet met dat van een slachtoffer. Volgens Damon Cheronis, de advocaat van Weinstein, zijn de getuigenissen vals en kan hij dat aantonen door liefdevolle berichten van de vrouwen aan Weinstein. ‘Op een bepaald moment zal je zeggen, “Weinstein is onschuldig!”’, zei Cheronis.

Proces

In het proces draait het om vijf aanklachten. Eén vrouw beschuldigt Weinstein van verkrachting in 2013, een andere zegt dat hij haar in 2006 tot orale seks heeft gedwongen.

Als Weinstein veroordeeld wordt voor de zwaarste aanklacht, ‘predatory sexual assault’, kan hij levenslang opgesloten worden. Alle twaalf juryleden, zeven mannen en vijf vrouwen, moeten dan wel akkoord gaan met een veroordeling. De rechtszaak begon op zes januari en kan gemakkelijk twee maanden duren.

De voorbije drie jaar hebben meer dan tachtig vrouwen Weinstein publiekelijk beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, aanranding en enkelen zelfs van verkrachting. Sommige beschuldigingen gaan over vergrijpen die vele tientallen jaren geleden zouden hebben plaatsgevonden, en verjaard zijn.

Er wacht Weinstein ook nog een rechtszaak in Californië, waar hij wordt beschuldigd van verkrachting en seksuele aanranding in 2013.