Schending privacy medische gegevens ‘schandalig’

‘Een zwaar deontologisch probleem, schandalig, ontoelaatbaar’. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) is in alle staten nu blijkt dat verzekeringsartsen de digitale medische dossiers van patiënten hebben kunnen inkijken.

De Morgen schreef dat die artsen de informatie in die dossiers zo kunnen gebruiken om de terugbetaling in verzekeringsdossiers te betwisten. Volgens De Block komen deze lekken neer op misbruik en fraude, zeker als zou blijken dat de gegevens in dossiers aangepast zouden zijn. ‘Dat heeft alles te maken met een volledig gebrek aan normbesef bij de betrokken artsen. Ze beschadigen daarmee de rechten en het vertrouwen van individuele patiënten en ondermijnen ook het vertrouwen van veel andere burgers in zorgverleners en in IT-systemen’, klinkt het op het kabinet De Block.

De digitale dossiers zijn bedoeld om het delen van medische gegevens te faciliteren als de patiënt daar zijn of haar toestemming voor heeft gegeven. Maar daar zijn strikte voorwaarden aan verbonden.