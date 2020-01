Premier Wilmès veroordeelt haatspraak

Eerste minister Sophie Wilmès (MR) kondigt een interministeriële conferentie en een actieplan om haatspraak aan te pakken.

Aanleiding zijn de bedenkelijke tot ronduit racistische opmerkingen die online verschenen na de zoektocht naar een groep vermoedelijke transmigranten die vanaf het strand van De Panne naar Groot-Brittannië probeerden te komen.

De federale politie is al een onderzoek naar racisme en het aanzetten tot haat begonnen. Premier Wilmès sloot daar deze namiddag bij na vragen van Kamerlid Jessica Soors (Groen) en Kamerleden van Défi, MR, PTB en PS.

Wilmès kondigt aan dat de administratie bezig is met het opstellen van een interfederaal actieplan tegen racisme, een engagement waar ons land zich al negentien jaar geleden toe heeft verbonden. Op het volgende Overlegcomité van de verschillende regeringen van het land wordt ook een voorstel besproken om een interministeriële conferentie voor de strijd tegen racisme op te richten.

‘Meer dan ooit moeten we ons realiseren dat haat geen plaats heeft in de samenleving’, zegt Wilmès. ‘Vrije meningsuiting is heilig, maar racisme is geen mening, het is een misdaad.’

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) zegt dat hij elk initiatief zal ondersteunen om de haatspraak te bestrijden.