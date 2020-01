Koelwagen met 23 migranten onderschept in Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge is donderdagvoormiddag een koelwagen met 23 migranten onderschept. Dat meldt 'Belga' en het nieuws wordt aan 'De Standaard' bevestigd door de federale politie. Niemand verkeert in levensgevaar.

De 23 migranten zijn ontdekt bij het overladen van de containers. Het gaat om twintig mannen en drie vrouwen, afkomstig uit Soedan en Eritrea. Er zijn geen kinderen bij. Niemand van de gevonden personen is in levensgevaar.

Volgens de federale politie probeerden de transmigranten via de koelwagen het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

De groep werd overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die nu zoals gebruikelijk verder moet beslissen over hun lot.

In oktober 2019 werden 39 dode migranten ontdekt in een koelwagen in het Britse Essex. Ook die koelwagen was in de haven van Zeebrugge overgeladen. De Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur die het voertuig bestuurde, pleitte in november schuldig aan mensensmokkel. De slachtoffers waren toen 31 mannen en jongens en acht vrouwen uit Vietnam.