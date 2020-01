OPROEP. Bevindt u zich in Wuhan, Huanggang of Ezhou?

De Standaard is op zoek naar reacties van mensen die zich momenteel in de Chinese steden Wuhan, Huanggang of Ezhou bevinden, of in een van die steden iemand kennen.

Na de uitbraak van het coronavirus hebben de autoriteiten in China donderdag besloten om de steden Wuhan, Huanggang en Ezhou onder quarantaine te plaatsen.

Bevindt u zich in een van die steden, en wilt u uw ervaringen delen met onze redactie? Neem dan contact op met buitenlandredactrice Giselle Nath, via giselle.nath@standaard.be of +32 (0)2/467.97.48.