Baby’s dragen is niets nieuws, maar het is wél een kunst

Dragen is niets nieuws, maar het blijft voor elke nieuwe ouder een kluwen: welke zak/doek is goed voor mij en mijn kind? En hoe knoop ik dat ding in godsnaam?

Stond de draagdoekmaffia meteen klaar toen bleek dat Meghan Markle haar Archie deze week slecht droeg? We denken van niet. Het waren Meghan-haters die haar de grond inboorden nadat paparazzi haar tot in Canada volgden om de feiten vast te leggen tijdens een privéwandeling. Wat zij deed was gevaarlijk! (zeggen de haters).

Of dat klopt, weten wij niet. Wat we wél weten: dragen is niet zo evident. Maar het kan een wereld van verschil maken bij kleine baby’s. Niet alleen omdat het de verbinding met mama en papa zou verbeteren. Maar ook - en dat is minstens even cruciaal - omdat de baby minder huilt. Zeker tijdens de eerste maanden (rond zes weken huilt een baby gemiddeld drie uur per dag) is het een zegen, voor wie er wijs uit geraakt.

Je kan je baby dragen op de rug, buik of heup, in doeken, rekbaar of geweven, of in een draagzak. De mogelijkheden zijn eindeloos. Maar wat is nu het best? De rekbare doek is een goed idee voor de allerkleinsten. De jongste baby’s draag je ook best vooraan. Maar let op in de zomer: dan is de rekbare doek erg warm. Een geweven doek is handiger voor oudere baby’s, vanaf tien kilo ongeveer. Ze knopen ook iets gemakkelijker. De geweven doek is frisser, want hij moet maar in één laagje geknoopt worden. Een kind op de rug of de heup dragen, doe je best met een geweven doek.

Hoe je die dingen knoopt? Dat vraagt veel oefening, met veel youtubefilmpjes. Ook een draagconsulent is een goed idee, bijvoorbeeld ook om naar de perfecte doek of zak voor jou te zoeken.

Dan zijn er nog de draagzakken. Overtuigde dragers lijken er minder voor gewonnen: het is minder op maat van jou en je kind. Maar het kan wel gemakkelijker lijken: geen gedoe met knopen of met die lange lappen stof. In deze podcast van Kristien Wollants, radio-dj bij QMusic, praat draagconsulente Nele Allaert over de voor- en nadelen van een draagdoek of -zak. Daarin vertelt ze ook waarom de M-houding van de baby in een draagsysteem zo belangrijk is. Dat heeft met de ontwikkeling van de heupen te maken. Goed leren knopen en dragen: doen dus.