David Goffin overleeft inzinking op weg naar derde ronde Australian Open

David Goffin (ATP 11) heeft zich donderdag met bijzonder veel moeite gekwalificeerd voor de derde ronde van de Australian Open. Onze 29-jarige landgenoot klopte de Fransman Herbert (ATP 64) na een stevige inzinking in vijf sets: 6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3.

David Goffin (ATP 11) was nochtans als een wervelwind aan het nieuwe tennisseizoen begonnen. Winst tegen wereldtoppers Dimitrov en Nadal op de ATP Cup en een bijzonder vlotte zege in drie sets in zijn eerste ronde op de Australian Open tegen de Fransman Jérémy Chardy.

In de tweede ronde wachtte de 28-jarige Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 64), een trainingspartner en kameraad van Goffin. Maar onze landgenoot kende aanvankelijk weinig medelijden met zijn Franse copain. Na amper twintig minuten stond een droge 6-1 op het bord. Ook in de tweede set ging Goffin twee keer door de opslag van Herbert en stoomde hij probleemloos door naar 6-4. Een nieuwe makkelijke zege in drie sets lonkte.

Foto: REUTERS

Zeker toen Goffin in de derde set ook 3-1 voorkwam. Maar toen stokte de Luikse machine. De service van Goffin begon vierkant te draaien en onze landgenoot liet Herbert beter in de match komen. Het gevolg: 4-6 voor de Fransman. Het eerste setverlies van Goffin op deze Australian Open. En in de vierde set ging het van kwaad naar erger. Goffin sloeg geen bal meer goed en oogde moedeloos. Onze landgenoot verloor de vierde set kansloos met 1-6 en had zelfs een medische time-out nodig voor een blessure aan de heup.

In de vijfde en beslissende set kon het alle kanten uit. Goffin verloor bij 1-1 als eerste zijn service, maar slaagde er meteen in om gelijk te maken. Vervolgens bleef het gelijk opgaan tot bij 4-3 voor Goffin. Toen ging onze landgenoot een derde keer in de set door de opslag van Herbert en mocht hij zelf serveren om de match af te maken. De eerste wedstrijdbal was de goeie. Goffin met de hakken over de sloot naar de derde ronde. Daar wacht zaterdag de Rus Andrey Rublev, het zeventiende reekshoofd in Melbourne. Dan zal de Luikenaar zijn niveau flink moeten opkrikken. Rublev won immers dit seizoen al de tennistoernooien van Doha en Adelaide.

Foto: AP