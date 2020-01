Gaultier wilde eerst kapper worden, maar dat mocht niet van zijn vader. Dus werd hij maar modeontwerper. Jarenlang werd hij omschreven als enfant terrible. Die reputatie bleef plakken, zelfs toen hij in 2003 ­ingelijfd werd bij Hermès en later voor haute couture koos.

'Het is niet verwonderlijk dat Gaultier stopt met haute couture. Het is een heel apart en duur ­metier, met nog amper een afzetmarkt', schreef onze modereporter Veerle Windels daar eerder over.