‘Rijkste vrouw van Afrika’ formeel aangeklaagd voor fraude en witwassen

Isabel dos Santos, de dochter van de Angolese ex-president Jose Eduardo dos Santos, wordt formeel aangeklaagd voor fraude, verduistering en het witwassen van geld. Dat heeft de procureur-generaal in Angola woensdagavond bekendgemaakt.

Dos Santos wordt ook aangeklaagd voor machtsmisbruik, sociale fraude en valsheid in geschrifte tijdens haar ambtstermijn aan het hoofd van de nationale oliemaatschappij Sonangol. Vanaf juni 2016 was Dos Santos er achttien maanden lang voorzitter, tot ze eind 2017 werd afgezet uit haar functie door huidig president Joao Lourenco.

Ze stond ook aan het hoofd van verschillende andere Angolese overheidsbedrijven in de telefoon- en mijnbouwsector en verwierf belangen in andere groepen, waaronder het bankwezen in Portugal.

Zondag raakten de details van de vermeende misbruikpraktijken van dos Santos bekend, nadat het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) een reeks documenten had gepubliceerd, de zogenoemde ‘Luanda Leaks’. Uit het onderzoek werd duidelijk hoe ook verschillende westerse bedrijven, advocaten en ambtenaren de 46-jarige dos Santos hadden geholpen bij de fraude.

Miljarden van staatsfirma’s

Tijdens het presidentschap van haar vader Jose Eduardo dos Santos, vergaarde Isabel dos Santos een fortuin dat geschat wordt op 2 miljard dollar. Forbes zette haar daarom in de top 100 van ’s werelds meest invloedrijke vrouwen. Gerechtelijke onderzoeken in Angola en Portugal brachten echter aan het licht dat Isabel en haar familie miljardenopbrengsten van Angolese staats­firma’s via allerlei offshore­bedrijven in hun privévermogen hadden geïnjecteerd. De onderzoeksrechters onthulden dat het om een bedrag van minstens 1,14 miljard dollar gaat. In december besloot het ­Angolese gerecht om de rekeningen van Dos Santos te blokkeren.

Isabel dos Santos zelf beweert dat zij slachtoffer is van een heksenjacht, die erop gericht is om haar politieke ambities te kelderen. Zij liet in het verleden al uitschijnen dat ze wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen van 2022.