De stafhouder heeft na een uur overleg beslist dat advocaat Fernand Keuleneer zich moet terugtrekken als raadsman van de burgerlijke partijen. De zitting is geschorst tot 11 uur.

De stafhouder maakte de beslissing in overleg met de stafhouder van Brussel, maar hij geeft daar verder geen commentaar op.

Fernand Keuleneer vroeg meteen de schorsing tot 11 uur om te overleggen met zijn cliënten. Hij is de advocaat van de zussen en broer van Tine Nys, die zich burgerlijke partij hebben gesteld tegen de arts die haar euthanasie uitvoerde, en de twee artsen die daarbij advies verleenden.

Het was de burgerlijke partij zelf die gisteren aantoonde dat het meldingsformulier over deze euthanasie bij de evaluatiecommissie niet anoniem was. In het zogenaamd geanonimiseerde deel stond de naam van Tine drie keer, en ook de naam van de adviserende psychiater.

Boemerang

Advocaat Joris Van Cauter, die opkomt voor de ouders van Tine, zei dat getuige Wim Distelmans, covoorzitter van die commissie, zich daarom had moeten terugtrekken bij de bespreking van dit dossier in de commissie. Hij kende de case: hij had eerder een verzoeningspoging voorgezeten tussen de artsen en de familie, en de zus van Tine had meermaals met hem over de zaak gepraat. Ook was hij voorafgaand aan de euthanasie al gecontacteerd door de vader van Tine, die wilde weten of alles wettelijk zou verlopen, en door de adviserende psychiater.

Dat alles kwam als een boemerang terug naar de burgerlijke partijen, toen Distelmans op vraag van advocaat Jef Vermassen de namen van de juristen in de euthanasiecommissie voorlas. Daaronder: die van advocaat Keuleneer. Vermassen zei dat Keulenaar eigenlijk op de getuigenstoel moest zitten. De advocaten van de uitvoerende arts, Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche, stapten naar de stafhouder, om een deontologisch probleem aan te kaarten.