Federale politie rijdt rond in 20 jaar oud afdankertje: ‘De mensen denken dat we valse agenten zijn’

Gek zicht, de federale politie rukt tegenwoordig uit in afdankertjes van de civiele bescherming. Het lock-onteam, dat manifestanten die zich vastketenen moet ontzetten, gaat sinds kort de baan op in een blauwe Mercedescamionette van de civiele bescherming, bouwjaar 2000.

‘Totaal onwettelijk, onaangepast aan ons werk en in overtreding met de lage-emissiezone in Brussel. Bovendien vertrouwen collega’s en burgers ons niet in deze bestelwagen. Ze zien dat het niet écht een politiecamionette is en denken dat we valse agenten zijn’, klinkt het bij de dienst.

Bij de federale politie zit men verveeld met de zaak. ‘De inspecteur van financiën heeft enige vertraging gezet op lopende bestellingen. Daardoor kunnen we niet tijdig nieuwe voertuigen aankopen. Voorlopig moeten we het dus met die bestelwagen doen. Hopelijk niet te lang maar een termijn kan ik er spijtig genoeg niet op kleven’, zegt Sarah Frederickx van de federale politie.

‘Om in regel te zijn met de LEZ zullen we voor dit geval een uitzondering aanvragen. De camionette in politiekleuren laten schilderen? Dat gaan we niet doen. Dat kost te veel geld. We zullen de camionette ook zo weinig mogelijk inzetten voor dringende operaties. Eerder als vervoermiddel’.

Toch, de camionette zou zaterdag in stand-by gestaan hebben om uit te rukken naar het Autosalon, waar manifestanten van Extinction Rebellion zich vastgeketend hadden. Uiteindelijk moest het lock-onteam niet uitrukken en heeft de lokale politie de zaak opgelost.