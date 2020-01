Tweede seizoen Netflix F1-serie ‘Drive to Survive’ verschijnt op 28 februari

De releasedatum van het tweede seizoen van de zeer populaire F1-serie 'Drive to Survive' is bekendgemaakt.

Op de Belgische twitter-account van Netflix valt nog niets te lezen maar op diverse andere accounts, waaronder de Amerikaanse en Franse, is de releasedatum van het tweede seizoen van de serie 'Drive to Survive' terug te vinden.

Het tweede seizoen van de immens populaire serie wordt gereleased op 28 februari. Een dikke veertien dagen voor aanvang van het nieuwe F1-seizoen kunnen we dus kijken naar de blik achter de schermen van het F1-seizoen 2019.

Voor de Formule 1 was 'Drive to Survive', ondanks het ontbreken van de medewerking van Mercedes en Ferrari een schot in de roos. De reeks was niet alleen bij F1-fans maar ook bij gewone Netflix-kijkers immens populair.

De serie zorgde volgens F1-eigenaar Liberty Media zelfs voor heel wat nieuwe F1-fans. Tijdens het tweede seizoen zullen Ferrari en Mercedes wel uitgebreid te zien zijn aangezien ze deze keer wel meewerkten.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: