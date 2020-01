Elise Mertens wervelt naar derde ronde op de Australian Open

Elise Mertens is als een wervelwind gestart aan de Australian Open. Nadat onze landgenote in haar eerste ronde in minder dan een uurtje afrekende met Danka Kovinic, had ze donderdagochtend ook in haar tweede ronde in 55 minuten klaar met de Britse Heather Watson (WTA 75). Mertens klaarde de klus verrassend eenvoudig in 6-3 en 6-0.

LEES OOK. Outsiders Medvedev en Zverev laten zich niet verrassen in tweede ronde Australian Open

Dat Elise Mertens zo dominant afrekende met Heather Watson is een flinke opsteker. Vorige week verloor de Limburgse nog in de kwartfinales van het toernooi van Hobart van de Britse na een marathonmatch van meer dan 3,5 uur. Mertens neemt het in haar derde ronde op tegen de Amerikaanse Catherine Bellis. De amper 20-jarige Amerikaanse versloeg in haar tweede ronde de Tsjechische Karolína Muchová met 6-4 en 6-4. Muchova, 20e reekshoofd in Melbourne, had in haar eerste ronde Kirsten Flipkens gewipt.

Catherine Bellis staat amper 600e op de wereldranglijst, maar is op de weg terug naar de top nadat een arm- en elleboogblessure haar lange tijd aan de kant hield. De voormalige nummer één bij de juniores stond twee en half jaar geleden nog 35e op de ranking.

Ook David Goffin komt donderdagochtend nog in actie in de tweede ronde van de Australian Open. Rond 8u30 neemt hij het op tegen de Fransman Herbert. U kan de score hier LIVE volgen.

Heather Watson Foto: REUTERS

Minnen en Van Uytvanck sneuvelen in eerste ronde van het dubbelspel

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck zijn er donderdag niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de tweede ronde van het dubbelspel op de Australian Open. Het Belgische duo verloor na 1 uur en 39 minuten tennis in twee sets (7-5 en 7-6) van de Japanse tandem Shuko Aoyama/Ena Shibahara, samen het tiende reekshoofd.

Voor Minnen en Van Uytvanck betekent de uitschakeling het einde van hun avontuur in Melbourne. Beide speelsters zijn ook al uitgeschakeld in het enkelspel. Van Uytvanck (WTA 47) verloor in de eerste ronde met zware cijfers van de Française Fiona Ferro (WTA 63). Minnen (WTA 119) bereikte bij haar eerste grandslamtoernooi in het enkelspel meteen de tweede ronde. Daarin was de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26) te sterk.