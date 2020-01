Groot aantal 40-plussers neemt onnodig cholesterolverlagers

Eén op de vier Belgen boven de veertig jaar gebruikt statines, geneesmiddelen die het cholesterolgehalte in het bloed verlagen. Dat is extreem veel. Vooral omdat 88 procent van die mensen nooit een beroerte of hartinfarct heeft gehad. Zij gebruiken de geneesmiddelen dus preventief, terwijl het voordeel voor de patiënt dan beperkt is.

Omdat deze geneesmiddelen wel bijwerkingen kunnen hebben, moeten de voor- en nadelen van de medicijnen goed tegen elkaar afgewogen worden, zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Niet roken, wel bewegen

Op vraag van de artsen zelf ontwikkelde het KCE een interactieve tool om daarbij te helpen. Tot nu is het vooral de arts die zonder overleg met de patiënt de ­geneesmiddelen voorschrijft. De bedoeling is dat de huisarts, tijdens de consultatie, samen met de patiënt de tool gebruikt om daarna met kennis van zaken en samen te beslissen of de geneesmiddelen wel nodig zijn. Om het risico op hartproblemen te verminderen, blijven stoppen met roken, een evenwichtig dieet en meer lichaamsbeweging de eerste maatregelen.

Het KCE benadrukt dat als iemand wél een hart- of vaatprobleem heeft gehad, statines een groot voordeel hebben.