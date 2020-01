Gedupeerden Thomas Cook krijgen 732 euro terugbetaald

Vier maanden na het faillissement van touroperator Thomas Cook hebben al 8.641 reizigers een schadevergoeding gekregen. Het Garantie­fonds betaalt lang niet alle kosten terug.

Sinds het faillissement van Thomas Cook heeft het Garantiefonds Reizen 3.916 dossiers behandeld waarin gedupeerde klanten een schadeclaim formuleren. Omgerekend gaat het om 8.641 reizigers. Ze krijgen ­gemiddeld 732 euro per persoon terugbetaald.

Bij het faillissement van eind september vorig jaar waren zo’n 83.000 Belgische reizigers betrokken. Zowat 13.000 van hen moesten in allerijl naar ons land gerepatrieerd worden met andere vluchten. Een veelvoud zag zijn geboekte reis van later op het jaar of van begin dit jaar in het water vallen. Het Garantiefonds Reizen betaalde al 6,325 miljoen euro aan schadevergoedingen, zegt risk­manager Marc Van Muylders.

Cadeaubons

Het Garantiefonds verwacht dat er zo’n 22.000 dossiers binnenkomen. ‘Om al die dossiers te behandelen richtten we een speciaal team op. We krijgen versterking van vijftien voormalige medewerkers van Thomas Cook. Het is de bedoeling dat we die extra capaciteit tegen de zomer weer afbouwen. Daarom roepen we de ­gedupeerden op niet te talmen met het indienen van hun schadeclaim.’

De consumentenorganisatie Test Aankoop is niet opgezet met die timing en herinnert er alle betrokkenen aan dat de verjaringstermijn voor het indienen van een claim twee jaar bedraagt. Test Aankoop hekelt voorts dat het Garantiefonds niet alle gemaakte kosten wil terugbetalen. Bijvoorbeeld van reizigers die eind september door lokale hoteliers werden gedwongen hun verblijf ter plekke te betalen.

Van Muylders reageert. ‘Met de banken hebben we afspraken gemaakt. Iedereen die zijn reis twee keer heeft betaald, eerst bij Thomas Cook en daarna onder dwang ter plekke, kan rekenen op een terugbetaling. Voor die chargeback moet u niet bij ons aankloppen, maar bij uw bank. Die kan uit de betalingen met uw kredietkaart nagaan of er een dubbele betaling is geweest.’

Wie thuis een niet geactiveerde cadeaubon heeft liggen voor een reis met Thomas Cook, kan volgens het Garantiefonds geen terugbetaling eisen. Test Aankoop betwist dat. Het kreeg al melding van 54.000 euro aan onbruikbare bonnen.