Akkoord bij AB InBev na maanden van sociale spanningen

Bij de brouwreus is al een tijd een sociaal conflict bezig. Na maanden van sociale spanningen bereiken directie en vakbonden AB InBev akkoord over cao voor arbeiders van de brouwerij in België. Dat meldt vakbondssecretaris Kris Croonenborgs (ABVV) en wordt bevestigd door AB InBev-woordvoerster Laure Stuyck.

De directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao, die geldt voor de periode 2020-2021. Woordvoerster van AB InBev Laure Stuyck beperkte zich tot de mededeling 'dat het een sterk akkoord is dat de goedkeuring wegdraagt van alle sociale partners'. Verder wordt geen commentaar gegeven op de inhoud van het akkoord.

Op zes december was al een akkoord bereikt over over de syndicale eis voor een verbetering van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. Over de koopkracht en werkbaar werk bij AB InBev en de problemen met de loonadministratie was er nog bijkomend overleg nodig. Voor de bedienden was men eerder al tot een overeenkomst gekomen.

Als gevolg van de spanningen organiseerden de vakbonden eind vorig jaar blokkades van de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden de voorbije weken. Er werd op 19 december een nieuwe stakingsaanzegging ingedied, toen de directie niet tot toegevingen bereid bleek. Maar tot nieuwe stakingen in het niet gekomen.