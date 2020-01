Sébastien Ogier klopt Thierry Neuville in shakedown Rally van Monte Carlo

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) was in de vooravond de snelste in de shakedown van de Rally van Monte Carlo, de openingswedstrijd van het WK rally. Ogier was in zijn thuisbasis Gap 0.1 seconde sneller dan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) reed de derde tijd voor wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC).

Het was woensdagnamiddag toch wel even wennen toen de Est Tänak zijn eerste officiële meters reed met zijn nieuwe wagen, de Hyundai i20 Coupe WRC. Hetzelfde gold voor Sébastien Ogier. Beide rijders wisselden in het tussenseizoen van team. Ogier trok bij Citroën achter zich dicht terwijl Tänak hetzelfde deed bij Toyota.

Ogier reed bij zijn eerste doortocht de snelste tijd, op een zucht gevolgd door Neuville. Tijdens hun tweede passage verbeterden Evans en Tänak hun tijd. Evans volgde op 0.6 seconde van kopman Ogier terwijl Tänak 1.2 seconde meer nodig had om de 3.35 km lange rit in Gap af te leggen. Zeer opvallend: de temperaturen waren zeer mild. Dat is in schril contrast met de typische winterse Monte Carlo die de komende dagen verwacht worden.

De rally begint donderdagnamiddag om 17 uur met een openingsceremonie in de haven van Monaco waarna de deelnemers zich opmaken voor een trip van 180 km richting Digne-les-Bains waar om 20u38 in Malija de allereerste klassementsrit van het nieuwe seizoen wordt gereden. Deze rit werd voor het laatst 26 jaar geleden opgenomen in het parcours van de Monte Carlo. Om 22u26 wordt de tweede rit van de avond gereden vooraleer de deelnemers zich omstreeks 0u24 in het gesloten wagenpark in Gap zullen aanmelden.